Изъятый у собственника «Дом купца П. И. Шадрина» в Городце выставили на продажу

Нижегородское минимущества выставило на торги объект культурного наследия регионального значения «Дом купца П. И. Шадрина» (он же — «Дом купца Башкирова») в Городце. Начальная цена лота составляет почти 12,8 млн руб.

Площадь здания составляет более 2,1 тыс. кв. м, земельного участка — 1,8 тыс. кв. м. Здание представляет собой двухэтажный дом с фасадами в духе модерна. Оно было построено в два этапа — в 1907 и 1962 годах.

К изначальной постройке относится часть здания, возведенная купцом Петром Шадриным — судовладельцем и хозяином мастерских железных изделий, инициатором создания Городецкого вольного пожарного общества. В 1962 году усадьба была реконструирована под Дом культуры Городецкой судоверфи.

В интерьерах сохранился потолок с декоративными углублениями и лепниной в виде растительных мотивов, кованые ограждения лестницы, филенчатые двери и угловая печь.

Подать заявку на участие в торгах можно до 9 февраля 2026 года. Аукцион пройдет 13 февраля.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году здание изъяли у собственника по решению суда. Поводом для реквизиции стало то, что владелец ОКН не следил за его состоянием.

