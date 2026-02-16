Америке обещан «золотой флот»

Белый дом обнародовал свое видение мер, необходимых для возрождения гражданского судостроения в США. «Американский план действий на море», опубликованный администрацией Дональда Трампа в развитие его прошлогоднего указа «Восстановление господства Америки на море», нацелен на расширение коммерческого судостроения в США и смежных отраслей промышленности, обеспечение воспроизводства соответствующего кадрового потенциала и компонентной базы, стимулирование закупок другими странами построенных в США кораблей и корректировку действующих нормативных актов. Одним из источников финансирования создания «золотого флота США» должны стать дополнительные сборы со всех заходящих в американские порты судов иностранного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

42-страничный «Американский план действий на море», составленный представителями нескольких профильных структур (Министерства торговли, Министерства труда, Министерства транспорта, Госдепа, Пентагона и других), открывается цитатой Дональда Трампа: «Вскоре мы возродим наши некогда великие верфи, вложив в них сотни миллиардов долларов новых инвестиций, люди со всего мира… будут строить корабли в Америке. Мы хотим, чтобы они строились в Америке». Нынешний президент США, как утверждается в документе, вновь сделает американский флот «золотым».

Нынешнее состояние гражданского судостроения в США документ оценивает как неудовлетворительное. На протяжении десятилетий предыдущие американские администрации, как говорится в плане, способствовали ослаблению стратегического положения и потенциала промышленного судостроения США, не заботясь о долгосрочном развитии этой отрасли и не оказывая ей должной поддержки, в том числе финансовой, но при этом затрудняя ее развитие выстраиванием громоздкой системы процессов госзакупок.

В итоге, как констатируют авторы документа, «американские судостроительные мощности сокращаются, в то время как стратегические конкуренты расширяют и укрепляют свою долю на рынке».

Менее 1% новых коммерческих судов сегодня строится в США.

Страна располагает всего 66 верфями, в том числе 8 действующими судостроительными верфями, 11 верфями со строительными площадками, 22 судоремонтными верфями с сухим доком и 25 судоремонтными верфями на верхней палубе.

Этих мощностей, как сказано в плане, недостаточно для «наращивания отечественной судостроительной промышленности до уровня, необходимого для удовлетворения национальных приоритетов».

Стратегические конкуренты, прежде всего Китай (за которым по объему гражданского судостроения следуют союзники США — Южная Корея и Япония), тем временем, как отмечается далее в документе, доминируют на рынке и строят суда дешевле, чем в США, что создает серьезные проблемы с безопасностью и зависимостью от цепочки поставок.

«Самодостаточный отечественный сектор судостроения имеет решающее значение для национальной и экономической безопасности. Соединенные Штаты не могут позволить себе, чтобы их торговля с другими странами осуществлялась почти исключительно на судах иностранной постройки, с иностранными экипажами и под иностранными флагами»,— настаивают авторы документа.

Дональд Трамп, как говорится в аннотации к плану на сайте Белого дома, намерен обеспечить доминирование США на морях. На это нацелен его прошлогодний указ о «Восстановлении господства Америки на море», в развитие которого и принят обнародованный на днях план действий. Он предусматривает несколько компонентов. В рамках первого — «Восстановление судостроительного потенциала США» — планируется создать в Белом доме управление по вопросам судостроения, ускорить модернизацию действующих американских верфей, расширить государственное финансирование (при помощи грантов, кредитов, скидок, освобождения от налогов) и стимулировать частные инвестиции в этот сектор и смежные сектора промышленности, диверсифицировать цепочку поставок для судостроения с упором на американских производителей и поставщиков из стран-партнеров, создать «зоны процветания» для морской промышленности США и прибрежных сообществ.

Одним из дополнительных источников инвестиций в модернизацию действующих американских верфей и строительство новых должен стать новый «универсальный сбор для судов иностранной постройки из любой страны, заходящих в порты США». Он должен исчисляться в зависимости от веса импортируемого груза, перевозимого судном.

Составители документа подсчитали, что сбор в размере 1 цента за килограмм груза на судах иностранной постройки принесет США $66 млрд дохода в течение десяти лет, а сбор в размере 25 центов за килограмм принесет почти $1,5 трлн.

«Так как построенные за рубежом суда получают выгоду от доступа к американскому рынку, эта политика будет гарантией того, что они внесут свой вклад в долгосрочное возрождение морского потенциала Америки»,— обосновывают составители документа новый сбор.

Второй компонент плана — «Реформа системы образования и профессиональной подготовки рабочей силы» — предусматривает большой набор мер для воспроизводства кадрового потенциала для кораблестроительной отрасли в США. В перспективе власти США хотят, чтобы их торговый флот строился американскими судостроителями и чтобы его экипажи состояли из американских же моряков. Часть действий, прописанных в этой части документа, направлена на привлечение государственных и частных инвестиций в образовательные и иные профильные структуры и упрощение процедур получения ими (как и самими соискателями) необходимых лицензий и сертификатов.

Третий компонент плана — «Защита морской промышленной базы» — предусматривает перевозку проплаченных из бюджета США грузов только судами американского производства и под американским флагом, а также дополнительные шаги (помимо нового сбора) по стимулированию (или, скорее, принуждению) иностранных государств, торгующих с США, к перевозке грузов на судах американского производства. Отдельно в этом разделе выделено негативное влияние Китая — мирового лидера гражданского судостроения — на развитие соответствующей отрасли в США. Четвертый компонент — «Национальная безопасность, экономическая безопасность и промышленная устойчивость» — направлен среди прочего на повышение доли новейших технологий в американском судостроении (автономных и связанных с искусственным интеллектом) и обеспечение преимуществ американского торгового флота при проходах через международные каналы и проливы, включая в Арктике.

Отдельная глава плана посвящена корректировке нормативно-правовой базы для американского судостроения с целью ее оптимизации и упрощения.

«Выполнение этого плана восстановит позиции Америки как мировой морской державы, укрепит национальную безопасность США и обеспечит большее экономическое процветание»,— пишут в заключении составители документа.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, комментируя «Ъ» указ Дональда Трампа, легший в основу нового американского плана, отметил, что и в России проблем в области гражданской морской деятельности накопилось немало и решать их предстоит еще не один год. «Если в ВМФ многое удалось сохранить и приумножить, в гражданском судостроении и судоремонте долгое время существовала иллюзия, будто все можно дешевле и проще заказывать за рубежом. На российских заказах в некоторых странах неплохо выросли целые судостроительные сегменты, а теперь на фоне санкций они стали отказывать в заказах российским судовладельцам»,— констатировал он, добавив, что именно поэтому сегодня Россия работает над созданием суверенного и импортонезависимого судостроения. «Руководством страны принимаются меры организационного и финансового характера для развития гражданского сектора судоходства»,— отметил Николай Патрушев.

Елена Черненко