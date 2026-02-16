Губернатор Кубани поручил расчистить участки рек протяженностью около 400 км

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил расчистить участки рек протяженностью около 400 км. Об этом он заявил на совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Мы должны быть готовы к паводкоопасному периоду, который обычно в нашем крае начинается в марте. При этом учитывать большое количество выпавшего снега и традиционные для региона залповые дожди. Мы регулярно сталкиваемся с паводками, которые наносят ущерб экономике и инфраструктуре. Поэтому важно не дожидаться чрезвычайной ситуации, а работать на предупреждение и использовать все доступные механизмы и способы расчистки рек», — заявил губернатор.

По его словам, за последние пять лет в Краснодарском крае за счет федеральных средств расчистили около 60 км русел 19 рек. С 2022 года из регионального бюджета направили краевому учреждению более 700 млн руб. на закупку техники для этих работ.

Власти муниципальных образований края могут проводить работы по расчистке русел рек по согласованию с федеральными органами в случае объявления режима ЧС и повышенной готовности. Вениамин Кондратьев поручил проводить согласование этих работ максимально быстро, особенно при получении неблагоприятного прогноза от Росгидромета.

Вице-губернатор региона Дмитрий Маслов заявил, что с 2021 по 2025 год работы провели на 190 участках рек общей протяженностью более 1,1 тыс. км.

Заместитель главы региона Роман Лузинов отметил, что в руслах горных рек новые наносы образуются быстро, что требует регулярного и оперативного дноуглубления для пропуска паводков. По этой причине с 2022 по поручению губернатора укрепляют материально-техническую оснащенность управления по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений.

По словам господина Лузинова, сейчас на производственном участке управления в станице Новотитаровской базируется более 48 единиц техники, в том числе 17 грузовых автомобилей, шесть земснарядов и 12 землеройных машин. Наличие этой техники позволило провести работы на десяти водных объектах общей протяженностью около 30 км в целях предупреждения ЧС. В этом году планируют расчистить еще пять участков рек.

