Мишустин: оборот электронной торговли в РФ увеличился в шесть раз

Оборот электронной торговли в России вырос почти в шесть раз за последние несколько лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Основная часть продаж приходится на маркетплейсы, сервисы доставки еды, такси»,— сказал господин Мишустин во время стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики (цитата по сайту правительства). Он добавил, что благодаря цифровым платформам развивается бизнес более миллиона продавцов и расширяется география покупателей.

Премьер-министр отметил, что интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле на территории России должны быть защищены. По его словам, в этих целях правительство совершенствует нормативную базу. Также принят федеральный закон о прозрачности работы цифровых платформ, напомнил господин Мишустин. Изменения вступят в силу в октябре 2026 года.