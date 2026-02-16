Промышленность Дагестана в 2025 году заплатила на 13,7% больше налогов

Министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что предприятия республики за девять месяцев 2025 года перечислили в бюджет 15,06 млрд руб. налогов — на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Этот рост отражает устойчивую динамику сектора, который формирует 4,7% валового регионального продукта. Халилов связал успех с реализацией инвестиционных проектов и госпрограмм поддержки: в 2025 году 14 заводов получили субсидии на 46,5 млн руб. для покупки оборудования.

Отгрузка товаров собственного производства, работ и услуг достигла по итогам года 108,6 млрд руб., превысив показатель 2024-го на 10,9%. Обрабатывающие отрасли внесли основной вклад — их объем вырос на 12% за год, а по сравнению с 2020-м — на 177%. Значимую роль сыграли три крупные инициативы с инвестициями 2,7 млрд руб.: модернизация цеха стеклотары и строительство индустриального парка в Каспийске. К декабрю 2025-го в промышленные проекты вложили 15,2 млрд руб. суммарно, из них 7,4 млрд руб. — в ушедшем году, что дало 1000 новых рабочих мест.

Зарплаты в секторе подскочили: среднемесячная начисленная плата за 11 месяцев составила 58,2 тыс. руб., прибавив 19,6% к прошлогоднему уровню. Это вдвое выше республиканской средней (37,4 тыс. руб. в первом полугодии), что мотивирует кадры и снижает текучку. Дагестан лидирует в СКФО по эффективности промышленной политики — Минпромторг России отметил регион на "ИННОПРОМ-2025".

Предпринимательский бум усилил эффект: в 2025-м открыли 1700 компаний, чистый прирост — 1000. Гособоронзаказ вырос на 20,8% до 14,5 млрд руб., а КЭМЗ выпустил продукции на 6,2 млрд руб. В планах — логистический склад в Махачкале за 9,6 млрд руб. и нацпроекты по новым материалам. Низам Халилов подчеркнул: фокус на ОПК и инновациях позволит сохранить темпы роста в 2026 году.

Станислав Маслаков