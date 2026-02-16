Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Денису Майданову

Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Денису Майданову. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Денис Майданов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Денис Майданов

Господина Майданова избрали депутатом Госдумы в 2021 году от партии «Единая Россия». Он занимает должность первого зампреда комитета Госдумы по культуре.

Денис Майданов — обладатель премий ФСБ России, Росгвардии и Минобороны в области культуры и искусства. Певец также многократно получал награды «Золотой граммофон», «Звезды Дорожного радио», «Песня года» и другие.

С весны 2022 года артист находится в розыске на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность.