Депутата Госдумы, певца Дениса Майданова объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы РФ, певца Дениса Майданова. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, российский парламентарий находится в розыске на Украине с весны 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность. На сайте ведомства господин Майданов «отнесен к категории лиц, приговоренных к лишению свободы», пишет ТАСС.

В 2017 году личные данные певца были внесены в базу сайта «Миротворец».