Бизнес друг другу не чужой

Аналитики проекта «Контур.Фокус» изучили распространенность в РФ аффилированности юрлиц по признакам собственности и управления в 2024–2025 годах. В фокусе исследования — юрлица, собственники которых создали более одной компании, а также бизнесы, чьи руководители управляют несколькими компаниями. Полученные результаты показывают, что две трети компаний (63,5%, или 2,2 млн из 3,4 млн действующих) связаны с другими юрлицами или через структуру собственности, или через управленцев. Наиболее распространено это в компаниях двух столиц (см. график) — там же, где и зарегистрировано максимальное число бизнесов.

Эти цифры, в частности, могут служить иллюстрацией контекста, в котором ФНС приходится бороться с дроблением бизнеса, и сложность этой задачи в том, что первичное внимание налоговиков может привлекать слишком большое число компаний. Даже если учитывать, что внимание ФНС сосредоточено на малом бизнесе, а цифры, приведенные «Контур.Фокусом», относятся ко всем юрлицам, радикально это картины не меняет: подавляющее большинство компаний в РФ — это МСП.

При этом при регистрации новых компаний на собственников и управленцев, уже имеющих российские юрлица, пришлась лишь треть (31,8%, 74,2 тыс.), остальные 159,2 тыс. бизнесов (68,2%) связей с уже действующими компаниями не имели. Общий тренд это, однако, размывает медленно: с 2024 года доля юрлиц, имеющих аффилиацию, снизилась лишь на 1,55%. «Введение амнистии за дробление и последующее уточнение критериев со стороны ФНС не оказали влияния на статистику. Сейчас подход налоговой службы стал более технологичным, при дроблении оценивается фактическая взаимозависимость, а не только критерии собственности и управления. Можно предположить, что в будущем регулирование налоговых режимов может оказать влияние на численность аффилированных лиц, что отразится на данных через некоторое время»,— отмечает аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова.

В целом же аффилированность может быть связана с оптимизацией бизнес-процессов и распределением рисков, что далеко не всегда связано с дроблением. Так, в строительной отрасли проектные компании зачастую создаются под каждый девелоперский проект. Отрасли наибольшей концентрации аффилированных юрлиц, по данным исследования, это оптовая и розничная торговля, строительство, транспортировка и IT, что также скорее говорит о выстраивании контролируемых цепочек поставок и производства.

Олег Сапожков