В Ессентуках осудили представителей стройфирмы за взятку чиновнику

Двух представителей строительной компании из Ессентуков признали виновными по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ за дачу взятки чиновнику в размере 460 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Судом установлено, что с декабря 2022 года по апрель 2025 года начальники строительных участков во время строительства многоквартирных домов в Ессентуках передали инспектору отдела инспекции государственного строительного надзора министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 460 тыс. руб.

«Взятки передавались в целях беспрепятственного прохождения регионального государственного строительного надзора и непривлечения к ответственности в случае выявления нарушений и отступлений от проектной документации при строительстве многоквартирных домов»,— пояснили в прокуратуре.

Суд назначил подсудимым наказание в виде штрафов в размере 1,3 млн руб. каждому.

Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», инспектору государственного строительного надзора было предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски и выемки. Также в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой стоимостью более 45 млн руб. наложен арест.

