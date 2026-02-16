В Чебоксарах прошли старты для паралимпийцев и юных параатлетов

Более полусотни лыжников и биатлонистов, включая лидеров паралимпийской сборной России, которым предстоит представлять страну на Играх в Италии, приняли участие во Всероссийских соревнованиях по среди лиц с ПОДА. Они состоялись в Чебоксарах, на биатлонном комплексе спортивной школы олимпийского резерва № 2. Параллельно при поддержке благотворительной программы ДоброFON прошёл очередной этап Кубка «Рецепт-Спорт: Отчаянные мечтатели».

Программа соревнований включала в себя лыжные гонки (спринт классическим стилем и дистанционные гонки на 5 и 10 км), биатлонные индивидуальную гонку, классический спринт с двумя огневыми рубежами, гонку преследования.

«Мы впервые провели зимние старты в Чебоксарах и остались очень довольны. — призналась тарший тренер команды и учредитель фонда «Рецепт-Спорт» Ирина Громова. — Для нас Чебоксары — одно из любимых мест: здесь каждый год проходит чемпионат России по лёгкой атлетике, здесь одна из лучших судейских коллегий по паралимпийским видам спорта, очень высокий уровень организации».

«Мы очень довольны уровнем подготовки трассы в Чебоксарах, удобством расположения и вниманием к нам со стороны Федерации спорта лиц с ПОДА Чувашской Республики. Нам приятно, что очередной этап нашего Кубка прошёл именно здесь. Дети — большие молодцы, спасибо всем, кто нас поддерживает!» — добавила руководитель благотворительного фонда «Рецепт-Спорт» Акжана Абдикаримова.

Фонд «Рецепт-Спорт» был создан ведущими спортсменами-паралимпийцами осенью 2008 года. Он поддерживает адаптивный детско-юношеский спорт, помогает юным атлетам соревновательной практикой и способствует их реабилитации и адаптации через спорт.

Арнольд Кабанов