Подачу воды в населенные пункты КМВ пообещали наладить в течение суток

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о завершении ремонта на Кубанском магистральном водоводе.

Специалисты Крайводоканала совместно с ПАСС СК и МЧС устранили аварию, и с 16:00 16 февраля началось поэтапное заполнение системы — вода дойдет до городов Кавминвод постепенно, а на возвращение в штатный режим уйдет до 24 часов. Владимир Владимиров поблагодарил всех участников за оперативность и распорядился продолжить подвоз воды автоцистернами, чтобы избежать дефицита в переходный период.

Авария произошла 11 февраля на 50-летнем трубопроводе диаметром 1000 мм, который поставляет воду из Карачаево-Черкесии в Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Минераловодский и Предгорный округа. Прорыв случился на фланцевом соединении сбросного патрубка 150 мм — вода вырвалась с такой силой, что образовался котлован глубиной 4 м, который постоянно затапливало и мешало ремонту. Бригады МЧС установили мощные помпы для откачки, обследовали повреждение и заменили арматуру новой задвижкой, повысив надежность узла. Губернатор взял ситуацию под личный контроль, поручил министру ЖКХ Александру Рябикину круглосуточно координировать работы на месте и потребовал сократить сроки ремонта, который в итоге занял 5 дней.

Крайводоканал задействовал 28 автоцистерн для подвоза воды в пострадавшие города. Владимир Владимиров обязал продолжать подвоз даже после запуска водовода и потребовал от глав городов Кавминвод оставаться на связи с жителями, оперативно публикуя графики подачи и реагируя на жалобы. Эти меры минимизировали риски для социальной сферы и бизнеса в курортной зоне, где пять суток перебоев ударили по санаториям, школам и больницам, перешедшим на автономные запасы.

Кубанский водовод покрывает 70% водопотребления агломерации Кавминвод с населением около 1 млн человек и ежегодным турпотоком около 2 млн посетителей. Крайводоканал обещает полную стабилизацию к вечеру 17 февраля.

Станислав Маслаков