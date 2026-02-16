Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мошенники взломали Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ

Личный аккаунт мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в Telegram взломали мошенники. Об этом чиновник сам сообщил в своем рабочем аккаунте. По его словам, друзьям и знакомым начали поступать звонки и сообщения от его имени с просьбами перевести деньги.

Игорь Шутенков

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Господин Шутенков призвал сограждан быть внимательными: не переходить по подозрительным ссылкам, не переводить средства незнакомым лицам и не передавать персональные данные, включая номера телефонов и банковских карт.

В конце января мошенники взломали личный аккаунт в Telegram вице-спикера Заксобрания Оренбургской области.

