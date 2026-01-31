Telegram Александра Куниловского взломали мошенники

Мошенники смогли взломать личный аккаунт вице-спикера Законодательного собрания Оренбургской области в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Подписчиков депутата предупредили, что со страницы политика могут поступать мошеннические звонки и сообщения. В связи с этим просят не реагировать и не открывать сторонние ссылки.

Ранее сообщалось об обнаруженных фейковых страницах губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

Андрей Сазонов