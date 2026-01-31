Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Telegram Александра Куниловского взломали мошенники

Мошенники смогли взломать личный аккаунт вице-спикера Законодательного собрания Оренбургской области в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: фото Законодательное собрание Оренбургской области

Подписчиков депутата предупредили, что со страницы политика могут поступать мошеннические звонки и сообщения. В связи с этим просят не реагировать и не открывать сторонние ссылки.

Ранее сообщалось об обнаруженных фейковых страницах губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

Андрей Сазонов