Telegram Александра Куниловского взломали мошенники
Мошенники смогли взломать личный аккаунт вице-спикера Законодательного собрания Оренбургской области в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: фото Законодательное собрание Оренбургской области
Подписчиков депутата предупредили, что со страницы политика могут поступать мошеннические звонки и сообщения. В связи с этим просят не реагировать и не открывать сторонние ссылки.
Ранее сообщалось об обнаруженных фейковых страницах губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.