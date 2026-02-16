МЧС попросило Путина разрешить срочникам проходить службу пожарными

МЧС России ждет от Владимира Путина поддержки новой инициативы: ведомство предложило направлять военнослужащих-срочников на службу пожарными. Глава министерства Александр Куренков отметил, что этот вопрос уже согласован с Минобороны России.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Куренков (слева) и Василий Пискарев

«В случае ее (инициативы.— “Ъ”) поддержки президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, потребуется внесение соответствующих изменений в Федеральный закон "О безопасности". Надеюсь на Ваше содействие и помощь при их рассмотрении в стенах Государственной думы»,— передает корреспондент «Ъ» слова господина Куренкова с заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Глава МЧС рассказал, что из-за низких зарплат в подразделениях ведомства не хватает кадров. По его словам, низко оплачивается труд «как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки». МЧС работает вместе с Минфином РФ, чтобы увеличить денежные вознаграждения личного состава.

Согласно закону «О статусе военнослужащих», проходить срочную службу в спасательных и воинских формированиях ведомства можно через обращение в военные комиссариаты. Чтобы занимать воинские должности в подразделениях МЧС, необходимо высшее профессиональное образование. В июне 2025 года «Такие дела» подсчитали, что в России медианная зарплата пожарных в частных компаниях достигает 51,4 тыс. руб. В МЧС и других госорганизациях этот показатель ниже — 38,5 тыс. руб.