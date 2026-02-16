Песков: Путин постоянно общается с российской делегацией по Украине

Президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И, конечно же, они получают детальные инструкции накануне вылета (в Женеву.—"Ъ")»,— рассказал господин Песков на брифинге. Возглавит российскую переговорную группу помощник президента Владимир Мединский.

По информации источника ТАСС, делегацию РФ на встрече с представителями США и Украины расширили до 20 человек. Третий раунд переговоров пройдет 17-18 февраля в Женеве. Как уточнял Дмитрий Песков, объемнее стал и круг тем, вынесенных на грядущее обсуждение. Среди них — территориальный вопрос.