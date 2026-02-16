Путин исключил Иванова из состава Совета безопасности

Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности. Господин Иванов был постоянным членом Совбеза. С ноября 1999-го по март 2001 года занимал пост секретаря совета. Сергею Иванову — 73 года.

Сергей Иванов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Иванов

Указ об исключении господина Иванова подписан президентом 16 февраля. Первым пунктом прописывается необходимость изменить состав совета, «исключив из него Иванова С. Б.». Во втором пункте говорится, что указ вступает в силу со дня подписания.

4 февраля Владимир Путин освободил Сергея Иванова с поста спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, господин Иванов покинул пост спецпредставителя по собственному желанию.