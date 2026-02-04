Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков: Иванов покинул пост спецпредставителя президента по собственному желанию

Сергей Иванов сам захотел покинуть пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ»,— сказал господин Песков ТАСС.

Чем известен Сергей Иванов

Сегодня Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя. Господин Иванов, которому 31 января исполнилось 73 года, занимал этот пост с 2016 года. До этого он был руководителем Администрации президента, первым вице-премьером, министром обороны и секретарем Совета безопасности. Он также является постоянным членом Совбеза РФ.

