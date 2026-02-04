Песков: Иванов покинул пост спецпредставителя президента по собственному желанию

Сергей Иванов сам захотел покинуть пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ»,— сказал господин Песков ТАСС.

Сегодня Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя. Господин Иванов, которому 31 января исполнилось 73 года, занимал этот пост с 2016 года. До этого он был руководителем Администрации президента, первым вице-премьером, министром обороны и секретарем Совета безопасности. Он также является постоянным членом Совбеза РФ.