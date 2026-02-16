Нижегородские власти планируют предоставлять землю под дата-центры без торгов

Минимущества Нижегородской области опубликовало проект поправок к региональному закону о регулировании земельных отношений. Изменения позволят инвесторам арендовать земельные участки для строительства дата-центров без торгов, следует из проекта закона.

Строительство дата-центров предложено признавать масштабными инвестпроектами. Этот механизм позволит компаниям рассчитывать на преференции при оформлении земли.

Центры обработки данных пользуются в Нижегородской области высоким спросом, который опережает предложение, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Дата-центр областного правительства, который обслуживает органы исполнительной власти, загружен на 90%. Крупные компании используют собственные серверы для своих нужд или задач определенных клиентов.

В 2025 году нижегородские власти вдвое сократили налог на имущество для дата-центров.

