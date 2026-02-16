Лукашенко заявил об отказе выделять миллиарды на Газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск не намерен направлять миллиарды долларов на восстановление сектора Газа. Видеофрагмент его беседы с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

«Там под этими обломками человеческие судьбы и, главное, детей. Это для меня неприемлемо вообще», — отметил господин Лукашенко. При этом, по словам президента, участие Белоруссии в «Совете мира» имеет иной смысл. «Мы будем участвовать в нем. У нас флаг один — мир. Мы хотим мира. И прежде всего там, где наша судьба — Украина. Мы все хотим там мира, и не только на Украине, в других точках», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о многомиллиардном проекте восстановления Газы на первом заседании «Совета мира» 19 февраля в Вашингтоне. В мероприятии, как ожидается, примут участие делегации не менее чем 20 стран. Орган создавался для контроля прекращения огня между Израилем и движением «Хамас» и восстановления сектора. Затем его мандат расширили для урегулирования конфликтов в других регионах.