Reuters: Трамп на первом заседании «Совета мира» расскажет о войсках в Газе

Президент США Дональд Трамп объявит о многомиллиардном проекте восстановления сектора Газа на первом официальном заседании «Совета мира» 19 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников США. Американский президент также расскажет о создании уполномоченных ООН сил по стабилизации анклава.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Как ожидается, в первом заседании, которое пройдет в Вашингтоне, примут участие делегации как минимум 20 стран, отмечают собеседники издания. Детали относительно плана восстановления и создания сил по стабилизации не уточняются.

22 января устав «Совета мира» подписали представители 20 стран. Изначально организация формировалась для контроля соблюдения прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», а также восстановления сектора Газа. Затем Дональд Трамп расширил полномочия органа для урегулирования конфликтов и в других точках мира.

В конце января NYT писала, что среди полномочий Дональда Трампа в «Совета мира» будут утверждение и приостановка действия резолюций, назначение высокопоставленных чиновников и командующего международными силами по стабилизации. Сегодня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители России не будут участвовать в первом заседании «Совета мира».