Шорт-трекистка из Новоуральска Алена Крылова стала девятой на Олимпиаде в Италии

Шорт-трекистка из Новоуральска (Свердловская область) Алена Крылова заняла итоговое девятое место на дистанции 1000 м в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Италии.

В полуфинале на 1000 метров спортсменка упала и не смогла квалифицироваться в финал А, в котором разыгрываются медали Олимпиады. Она финишировала пятой с результатом 2 минуты 10,169 секунды.

В утешительном финале B свердловчанка заняла четвертое место. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 31,702 секунды. В общем зачете она расположилась на девятом месте и завершила участие в Олимпиаде.

Ранее Алена Крылова упала в четвертьфинальном забеге из-за контакта с соперницей и финишировала последней. Но благодаря решению судей, она получила право выступить в полуфинале.

Полина Бабинцева