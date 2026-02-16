Шорт-трекистка из Новоуральска Крылова вышла в полуфинал Олимпиады на 1000 м

Спортсменка из Новоуральска (Свердловская область) Алена Крылова вышла в полуфинал по шорт-треку на 1000 метров на Олимпийских играх в Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В четвертьфинальном забеге спортсменка пыталась обогнать китаянку Чжан Чутун по внутренней траектории, но упала из-за контакта с соперницей и финишировала последней. Судьи после просмотра видеоповтора приняли решение дисквалифицировать китайскую спортсменку за нарушение правил, позволив россиянке продолжить борьбу за медали.

В полуфинал выходят десять шорт-трекисток — половина от участниц четвертьфинальной стадии. Полуфиналы и финал пройдут позже, в понедельник.

Алене Крыловой 23 года. Ранее сообщалось, что шорт-трекистка не смогла пройти квалификацию в гонке на дистанции 500 м.

Полина Бабинцева