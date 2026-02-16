Долги руководителей винодельни «Марс Алко» в КБР продают за 54 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся винодельческой компании «Марс Алко» из Кабардино-Балкарии выставил на торги субсидиарную задолженность его руководителей за 54 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На торги выставлен субсидиарный долг руководителей общества Аслана Агова и Жанеты Кардановой.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 16 февраля по 26 апреля. Торги пройдут 27 апреля.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал «Марс Алко» банкротом в 2019 году по иску компании «МИГ». В реестр требований кредиторов третьей очереди внесены долги перед «МИГ» на сумму 4,5 млн руб. и задолженность перед ФНС в размере 7,3 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Марс Алко» зарегистрировано в 2009 году в КБР (пос. Залукокоаже). Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Учредитель — Аслан Агов. Уставный капитал общества составляет 10,9 млн руб.

Тат Гаспарян