Голландская шорт-трекистка Велзебур стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Шорт-трекистка Ксандра Велзебур завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 1000 м. Нидерландка показала время 1 минута 28,437 секунды.

Серебряным призером стала канадка Кортни Саро, отставание которой составило 0,086 секунды. Третье место заняла представительница Южной Кореи Ким Гил Ли (+0,177).

Россиянка Алена Крылова упала в полуфинальном забеге и не смогла квалифицироваться в финал А, где разыгрывались медали. В финале В она показала время 1 минута 31,702 секунды и заняла последнее, четвертое место. В общем зачете российская шорт-трекистка расположилась на девятой строке.

Ксандре Велзебур 24 года. На Играх в Италии она завоевала вторую золотую медаль. Ранее нидерландка стала первой на дистанции 500 м, установив мировой рекорд в полуфинальном забеге. На Олимпиаде 2022 года в Пекине Велзебур взяла золото в женской эстафете на 3000 м.

Таисия Орлова