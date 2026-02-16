На Дону крупнейшим арендатором складов в 2025 году стал «Магнит»

В 2025 году крупнейшим арендатором складских помещений в Ростовской области стала компания «Магнит». Ритейлер арендовал помещения площадью 30 тыс. кв. м, что составляет более 40% от общего объема сделок в регионе за год (74 тыс. кв. м). Об этом сообщил «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные партнера NF GROUP Константина Фомиченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом в 2025 году Ростовская область заняла второе место по складскому рынку в Южном федеральном округе. На долю региона пришлось 33% от общего объема сделок по округу. Всего на юге России было заключено сделок на 234 тыс. кв. м складской площади. В этом рейтинге лидировал Краснодарский край, обеспечив 67% от общего объема сделок (150 тыс. кв. м).

Константин Фомиченко отметил, что в структуре спроса по ЮФО доминируют две смежные отрасли. Розничная торговля составила 46% от всех заключенных сделок, а онлайн-торговля — 42%. Дистрибуция заняла 9%, транспорт и логистика — всего 2%. Остальные отрасли составили около 1% от общего объема спроса.

Наталья Белоштейн