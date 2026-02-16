BBC: Великобритания хочет нарастить расходы на оборону до 3% ВВП

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность существенного увеличения расходов на оборону. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

Фото: Felix HГ¶rhager / dpa / AP Кир Стармер

В прошлом году господин Стармер обещал, что к 2027 году британский оборонный бюджет достигнет 2,5% ВВП страны. По данным же BBC, премьер-министр хочет и дальше наращивать военные расходы — до 3% ВВП до конца полномочий нынешнего созыва парламента, то есть к 2029 году. Это означает дополнительные вложения более чем на $20 млрд в год. При этом план находится в разработке, и решение об увеличении бюджета не было принято. Как сообщают источники BBC, Министерство финансов предлагает проявить осторожность в этом вопросе.

В июне прошлого года Кир Стармер представил «Стратегический обзор обороны», который предусматривает масштабное перевооружение британских вооруженных сил. На Мюнхенской конференции, прошедшей в эти выходные, он заявил, что странам Европы нужно снизить зависимость от США в оборонных вопросах. «Чтобы противостоять более серьезной угрозе, нам, очевидно, придется тратить больше и быстрее»,— заявил также он.

Яна Рождественская