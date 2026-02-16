Энергообъекты нефтяной компании переданы в эксплуатацию «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» приняли на обслуживание электросетевое имущество нефтедобывающей компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в ХМАО-Югре. Компетенции системообразующей сетевой организации позволят повысить надежность электроснабжения жителей и предприятий малого и среднего бизнеса в городе Когалыме.



В рамках договора аренды энергетики «Россети Тюмень» обеспечат ремонтно-эксплуатационное обслуживание воздушной ЛЭП 10 кВ и трансформаторной подстанции мощностью 1260 кВА. Энергообъекты задействованы в электроснабжении СОНТ «Садовод», а также бизнес-площадки «Миллениум». На ее территории, помимо ритейла, расположены компании по строительству, грузоперевозкам и ремонту автомобильной техники. Полезный отпуск электрической энергии потребителям совокупно составляет порядка 200 МВт*ч в год.

Консолидация активов на базе системообразующей энергокомпании является важной частью государственной политики в сфере электроэнергетики и направлена на повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов, жителей и предприятий Югры.

