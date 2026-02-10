Свердловская шорт-трекистка упала и не прошла квалификацию на 500 м на Олимпиаде

Свердловская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти квалификацию в гонке на дистанции 500 м на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка упала на предпоследнем круге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Алена Крылова стартовала в седьмом предварительном забеге. По правилам соревнований в четвертьфинальную стадию проходят две лучшие спортсменки каждого забега, а также четыре быстрейшие среди занявших третьи места .

На момент падения свердловчанка находилась на третьем месте в своей группе. Но при попытке обгона она зацепилась о конек польской соперницы Наталии Малишевской и допустила падение. В результате она финишировала четвертой в забеге.

Алене Крыловой 23 года, она является уроженкой Новоуральска (Свердловская область). Шорт-трекистка завоевала звание чемпионки России в многоборье в 2024 и 2025 годах. В 2024 году она была удостоена звания мастера спорта России международного класса. 14 февраля она выступит на дистанции 1000 м на Олимпиаде.

Полина Бабинцева