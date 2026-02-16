Во Владивостоке загорелся зоопарк

На территории зоопарка «Садгород» во Владивостоке произошел пожар, пишет местный портал VL.ru. Часть животных выпустили из вольеров. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Очевидцы рассказали, что загорелось здание с террариумом. Потушить огонь пока не удается. Telegram-канал Садгород передает, что животных выпустили — в частности, енотов и страусов. По данным Mash, в зоопарке также содержатся обезьяны, змеи и крокодилы. На место прибыли восемь машин пожарных и скорая.

Согласно его сайту, зоопарк «Садгород» занимает площадь 2 га. Там содержатся более 130 видов животных, в общей сложности — около 800 экземпляров.