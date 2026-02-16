Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Владивостоке загорелся зоопарк

На территории зоопарка «Садгород» во Владивостоке произошел пожар, пишет местный портал VL.ru. Часть животных выпустили из вольеров. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Очевидцы рассказали, что загорелось здание с террариумом. Потушить огонь пока не удается. Telegram-канал Садгород передает, что животных выпустили — в частности, енотов и страусов. По данным Mash, в зоопарке также содержатся обезьяны, змеи и крокодилы. На место прибыли восемь машин пожарных и скорая.

Согласно его сайту, зоопарк «Садгород» занимает площадь 2 га. Там содержатся более 130 видов животных, в общей сложности — около 800 экземпляров.

Новости компаний Все