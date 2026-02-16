Шорт-трекистка Алена Крылова выступит в утешительном финале на Олимпиаде

Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти полуфинальную стадию олимпийского турнира на дистанции 1000 м. Она упала по ходу забега и финишировала последней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Крылова

Фото: Claudia Greco / Reuters Алена Крылова

Фото: Claudia Greco / Reuters

Теперь россиянка примет участие в утешительном финале. Он состоится позже в понедельник. Вслед за ним пройдет и «финал А», в котором будут разыграны медали.

Алене Крыловой 23 года. На дистанциях 500 м и 1000 м она является действующей чемпионкой России.

Арнольд Кабанов