Шорт-трекистка Алена Крылова выступит в утешительном финале на Олимпиаде
Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти полуфинальную стадию олимпийского турнира на дистанции 1000 м. Она упала по ходу забега и финишировала последней.
Алена Крылова
Фото: Claudia Greco / Reuters
Теперь россиянка примет участие в утешительном финале. Он состоится позже в понедельник. Вслед за ним пройдет и «финал А», в котором будут разыграны медали.
Алене Крыловой 23 года. На дистанциях 500 м и 1000 м она является действующей чемпионкой России.
Все трансляции зимней Олимпиады — на сайте Okko