Завод «Прохладненский» в КБР выставили на торги за 111 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Ордена Ленина Ремонтно-механический завод «Прохладненский» объявила о повторной продаже имущества завода через электронные торги с начальной ценой свыше 111 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На аукцион выставлены два лота. Основной включает комплекс промышленных зданий и земельные участки общей площадью свыше 124 тыс. кв. м на улице Остапенко, 19 в Прохладном. В состав лота входят восемь производственных корпусов площадью от 62,5 до 8,4 тыс. кв. м, построенных в период с 1900 по 1986 годы, а также доля в праве собственности на отдельное строение. Начальная цена составляет 110,4 млн руб.

Второй лот представляет здание площадью 95,9 кв. м по адресу улица Головко, 305, возведенное в 1900 году. Его стартовая стоимость — 904,7 тыс. руб.

Все объекты зарегистрированы как собственность предприятия в августе 2009 года на основании плана приватизации ОАО «Ордена Ленина РМЗ Прохладненский» от июля 1992 года. На большинство активов наложены аресты и запреты на совершение сделок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО РМЗ «Прохладненский» зарегистрировано в 1992 году в г. Прохладный. Основной вид деятельности — производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Уставный капитал общества — 13,7 млн руб. Выручка предприятия за 2023 год составила 21,5 млн руб., прибыль — 962 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 апреля, итоги аукциона будут подведены 15 апреля.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал банкротом завод «Прохладненский» в январе 2025 года по заявлению регионального управления ФНС. Налоговая служба подала иск о банкротстве предприятия 24 февраля 2021 года. Размер задолженности составлял более 20,5 млн руб., включая 13 млн руб. основного долга по налогам, 6,2 млн руб. пени и 1,3 млн руб. штрафов.

Определением от 11 апреля 2024 года суд признал требования налоговой обоснованными и ввел процедуру наблюдения. В реестр кредиторов включили долги на сумму 10,1 млн руб. Во вторую очередь вошли требования по НДФЛ и страховым взносам на 2,6 млн руб., в третью — остальная задолженность на 7,5 млн руб.

Тат Гаспарян