В Набережных Челнах запустили новое производство мостов для грузовых автомобилей «КамАЗ». Общие инвестиции составили 6,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции в новый завод КамАЗа по производству мостов составили 6,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

Из этой суммы 5 млрд руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Директор ФРП Роман Петруца отметил, что с привлечением других займов Фонда автозавод развивает производство двигателей, деталей кабины и заготовок коленчатого вала.

По словам генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, завод будет выпускать мосты для автомобилей поколений К3 и нового поколения К5. Производственный комплекс занимает 130 тыс. квадратных метров, включает 11 цехов, 6 тыс. единиц оборудования и создает 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Отмечается, что освоение производства мостов позволит устранить потенциальный дефицит в цепочках поставок и обеспечить выпуск ведущих мостов собственного производства для всей линейки грузовиков «КамАЗ».

Ранее сообщалось, что группа «КамАЗ» в 2025 году получила 37 млрд руб. чистого убытка, за выручка сократилась на 2,5% (до 315,2 млрд руб.).

Анна Кайдалова