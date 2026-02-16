Лукашенко: Белоруссия решает проблемы с США не за счет России

Белоруссии на переговорах с США удается решать свои вопросы, но не за счет России. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нам удается в этих переговорах решать свои проблемы. Но ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России», — заявил господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА). Белорусский президент выразил уверенность, что будущие руководители страны «от России не отойдут». «Главное, чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент», — подчеркнул Александр Лукашенко.

На той же встрече президент Белоруссии рассказал, что предлагал США «идеальный вариант» урегулирования ситуации с Венесуэлой, однако те «сотворили глупость», захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В чем заключалось предложение Белоруссии, господин Лукашенко не уточнил.