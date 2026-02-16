Лукашенко рассказал о просьбе США помочь с Венесуэлой

Белоруссия предлагала США «идеальный вариант» урегулирования ситуации с Венесуэлой, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Однако американские власти «сотворили глупость», захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро, добавил господин Лукашенко.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

«Им (США.— “Ъ”) постоянно говорю, откровенно говорю, где они не правы. С Мадуро не правы — глупость сотворили. По предложению американцев — не я сам, они меня попросили — я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Но они пошли своим путем»,— сказал белорусский президент на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым (цитата по БЕЛТА). В чем заключалось предложение Белоруссии, господин Лукашенко не раскрыл.

По мнению Александра Лукашенко, при проведении военной операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп «хотел как-то угодить военным». «Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так»,— добавил господин Лукашенко.

Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес американские военнослужащие захватили в ночь на 3 января. Американские власти предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Господин Мадуро и его жена не признали вину.