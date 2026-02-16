Мэрия продала полуразрушенное здание в центре Екатеринбурга за 41 млн рублей

Администрация Екатеринбурга продала на торгах полуразрушенное здание в центре города на ул. Гоголя, 50 (угол ул. Гоголя и Куйбышева) за 41,7 млн руб. Согласно протоколу торгов, начальная цена составляла всего 1,5 млн руб.

Победителем торгов стала компания «Смарт» из Екатеринбурга. Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО «Смарт» зарегистрировано на ул. Степана Разина. Бенефициаром компании указана Юлия Гильмиярова.

На торгах продали нежилое отдельно стоящее строение площадью 42,6 кв. м и земельный участок. На сайте торгов указано, что объект был введен в эксплуатацию в 1917 году. Рядом, по этому же адресу, находится объект культурного наследия «Дом Пастуховой».

Напомним, на противоположной стороне улицы Куйбышева запланированы масштабные строительные работы — там на месте ресторана «Харбин» и гостиницы «Дели» запланированы многофункциональное общественное здание и офисник.

Мария Игнатова