Экс-начальнику экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии запросили 23 года колонии

Судья Орджоникидзевского районного суда Ирина Байбулатова ушла в совещательную комнату для подготовки приговора по уголовному делу о преступном сообществе в ГИБДД Башкирии, следует из карточки дела на сайте суда. По данным информированных источников «Ъ-Уфа», государственное обвинение запросило 23 года лишения свободы главному обвиняемому — экс-начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Управления ГИБДД по Башкирии Ильдусу Шайбакову.

Вместе с начальником отдела на скамье подсудимых оказались семь его подчиненных — Ильдар Губайдуллин, Айдар Гиндуллин, Евгений Евсеев, Ильшат Загидуллин, Илдар Нафиков, Михаил Паситов и Динар Фахретдинов. По версии следствия, должностные лица с 2014-го по 2020 год получали от претендентов на водительские права взятки за выдачу удостоверений без проверки знаний правил дорожного движения и навыков вождения. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях, им вменяется организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получение взятки в составе организованной группы в значительном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Общая сумма незаконных вознаграждений составила около 1,3 млн руб., полагают в СКР.

Оглашение приговора намечено на 25 февраля.

Идэль Гумеров