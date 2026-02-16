ФАС потребовала от РСХБ отменить условие о выборе подрядчика для получения льготной ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Россельхозбанку». Кредитная организация в программе «сельская ипотека» прописала обязательным условием выбирать подрядчика только из списка банка.

«Такое требование ограничивает конкуренцию и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства»,— постановили в ФАС. По решению службы банк должен отменить требование о подрядчике и впредь его не использовать.

На исполнение решения банку отвели 10 календарных дней. В случае неисполнения ФАС пообещала возбудить в отношении банка антимонопольное дело.