Шорт-трекистка Крылова несмотря на падение вышла в полуфинал Олимпиады на 1000 м

Российская шорт-трекистка Алена Крылова прошла в полуфинал соревнований на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Она преодолела четвертьфинальную стадию благодаря решению судей, посчитавших, что против спортсменки было допущено нарушение правил.

Фото: Claudia Greco / Reuters

Алена Крылова на втором круге вела борьбу за первое место с китаянкой Ян Цзинру, пытаясь обогнать соперницу по внутренней траектории, однако упала после контакта с оппоненткой. Арбитр принял решение дисквалифицировать китайскую спортсменку, а россиянку автоматически вывести в следующий раунд, поскольку нарушение было допущено при борьбе за позицию, дающую путевку в полуфинальную стадию.

В полуфинальную стадию выходят десять шорт-трекисток — половина от участниц четвертьфинальной стадии. Полуфиналы и финалы пройдут позже в понедельник.

Алене Крыловой 23 года. Она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 м и 1000 м.

Арнольд Кабанов

