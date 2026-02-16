В Новосибирской и Иркутской областях зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

По итогам прошлой недели в Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 8,3% к показателю неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, сезонный рост заболеваемости ОРВИ в регионе продолжается. С 2 по 6 февраля в области было отмечено на 15% больше заболеваний в сравнении с предыдущей неделей.

Аналогичная ситуация складывается в Иркутской области. За прошлую неделю в Приангарье прирост заболеваемости ОРВИ составил 15,3 тыс. случаев, неделей ранее — 12,8 тыс. случаев (+14%).

Александра Стрелкова