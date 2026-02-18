Сегодня исполняется 83 года председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину

Валерий Зорькин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин:

— Уважаемый Валерий Дмитриевич! Примите искренние поздравления с днем рождения. Ваш высокий профессионализм и многолетняя добросовестная работа оказали большое влияние на становление и развитие правосудия и конституционного контроля в нашей стране. Всю свою жизнь Вы посвятили совершенствованию судебной системы в России и реализации прав и свобод наших граждан. И сегодня Ваши твердость духа и мудрость помогают в решении сложных государственных задач, направленных на укрепление законности. Ценю нашу многолетнюю дружбу. Желаю крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»