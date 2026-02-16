В Курской области может снова подорожать патент для мигрантов

Проработать вопрос о повышении стоимости патента для трудовых мигрантов поручил на заседании регионального правительства губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Хочешь трудиться на нашей земле? Пожалуйста. Но в определенных сферах деятельности, с четким соблюдением наших законов и уплатив деньги в бюджет»,— отметил глава региона.

С 1 января патент для мигрантов в Курской области уже подорожал с 9089 до 10470 руб. Стоимость документа формируется путем умножения базовой величины — 1200 руб.— на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития РФ, и региональный коэффициент. Согласно закону, принятому в ноябре прошлого года областной думой, коэффициент, отражающий особенности регионального рынка труда, увеличился с 2,92 до 3,07. Одновременно федеральный коэффициент-дефлятор вырос с 2,594 до 2,842.

В конце декабря Александр Хинштейн подписал постановление, запрещающее мигрантам работать в грузовых и пассажирских перевозках, курьерской доставке, общественном питании, подборе персонала и некоторых других сферах.

Юрий Голубь