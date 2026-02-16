Кремль призвал отслеживать случаи резкого повышения тарифов ЖКХ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил свои слова о ценах на услуги ЖКХ. Он отметил, что нужно мониторить отдельные случаи резкого роста платы.

Во время брифинга господина Пескова попросили прокомментировать предложение о моратории на размер тарифов ЖКХ. «Не говорил о том, чтобы не повышать (за услуги ЖКХ.— "Ъ")... Где-то граждане жалуются на резкий рост платы. И вот эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры»,— сказал представитель Кремля.

На брифинге на прошлой неделе Дмитрию Пескову сообщили о жалобах россиян на то, что в некоторых случаях сумма в квитанциях на оплату ЖКХ выросла в полтора-два раза. Господин Песков ответил, что рост тарифов ЖКХ не должен быть резким, и заверил, что власти будут отслеживать эту ситуацию. В Госдуме предложили ввести мораторий на размер вносимой россиянами платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму сегодня, пишет «РИА Новости».