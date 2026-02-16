В Госдуме предложили упростить участникам СВО процедуру выдвижения на выборы

Депутаты Государственной думы Михаил Делягин и Федот Тумусов (оба — «Справедливая Россия») внесли законопроект, позволяющий участникам боевых действий подавать документы для выдвижения на выборы через официальных представителей.

Согласно пояснительной записке, у военнослужащих часто нет возможности подать документы лично из-за выполнения ими служебных задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). При этом депутаты ссылаются на слова президента России Владимира Путина, призывавшего политические партии активно выдвигать ветеранов в избирательных кампаниях всех уровней.

По действующему законодательству от обязательства лично подавать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах освобождены лица, пребывающие на стационарном лечении или в следственном изоляторе.

Ранее господин Делягин рассказал о планах внесения данного законопроекта «Ъ». Инициативу поддерживают все оппозиционные фракции. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что его партия также подготовила законопроект, облегчающий выдвижение ветеранов СВО. В «Единой России» от комментариев по этому вопросу воздержались.

Подробнее о бюрократических проблемах ветеранов с выдвижением — в материале «Кандидаты наступают с фронта».

Степан Мельчаков