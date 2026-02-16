Кандидаты наступают с фронта

Конституционный суд (КС) вновь подтвердил обязанность участников специальной военной операции (СВО), которые хотят принять участие в выборах, лично являться в избиркомы. Однако вопрос еще не закрыт, особенно с учетом предстоящей думской кампании: как выяснил “Ъ”, депутаты не теряют надежды изменить законодательство и упростить путь бойцов на выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отсутствие особого порядка представления участниками СВО документов, необходимых для выдвижения в качестве кандидата, само по себе не может расцениваться как создающее произвольные препятствия для реализации избирательных прав граждан. Об этом говорится в отказном определении КС по жалобе гвардии сержанта Михаила Филимонова, которому летом прошлого года не позволили дистанционно выдвинуться в горсовет Орла. Военнослужащий обратился в избирком через официального представителя, поскольку находился в зоне боевых действий, но получил отказ со ссылкой на действующее законодательство, которое предусматривает только два исключения из требования о личной подаче документов: если выдвиженец пребывает на стационарном лечении или в следственном изоляторе.

Господин Филимонов успешно обжаловал отказ в суде, но кассационная инстанция пришла к выводу, что решение комиссии было обоснованным. Военнослужащему по контракту гарантирован ежегодный оплачиваемый отпуск, и это не позволяет говорить о наличии объективных препятствий для личного обращения в избирком, разъяснил суд.

КС эту позицию подтвердил: исключение из общего правила допускается лишь при объективном отсутствии у гражданина возможности лично представить документы.

Суд подошел к делу формально, считает юрист Сергей Подъяпольский, представлявший интересы заявителя. По его словам, реализация права на отпуск находится в руках командования, из-за чего военнослужащего могут не отпустить в избирком. Причины могут носить как объективный характер — оперативная обстановка или сложность ротации, так и субъективный, что создает препятствия для реализации избирательных прав военнослужащих на СВО, настаивает юрист.

В реальных условиях обеспечение личной явки военнослужащего может быть фактически неисполнимым даже при наличии права на отпуск, подтверждает руководитель «Центра конституционного правосудия» Иван Брикульский. По его мнению, формально нейтральное требование создает несоразмерные барьеры для этой категории граждан. Эксперт напоминает, что это уже не первая жалоба в КС военного, не сумевшего стать кандидатом, то есть речь идет не о частной коллизии, а о более глубокой проблеме баланса между процедурными требованиями и равным доступом к пассивному избирательному праву.

Ранее депутаты уже предлагали разрешить участникам СВО подавать избирательные документы через представителей. В прошлом году с такой инициативой выступил Госсовет Татарстана, но из-за формальных недочетов законопроект был возвращен авторам и до сих пор находится на доработке.

В феврале 2026-го депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия») обратился к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с предложением рассмотреть возможность дистанционной подачи документов участниками СВО.

По его словам, ответа он пока не получил, но зато подготовил соответствующий законопроект и в ближайшие дни намерен внести его в Госдуму.

Опрошенные “Ъ” депутаты «Единой России» от комментариев воздержались. Зато во всех других фракциях инициативу поддерживают. Так, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал такую поправку «абсолютно целесообразной и своевременной»: «В прошлом году мы сами столкнулись с такой проблемой, когда командиры просто не отпускали ребят для того, чтобы подать документы на участие в избирательной кампании». По его словам, ЛДПР тоже подготовила соответствующий законопроект и в ближайшее время внесет его в Думу: «Сегодня государство на всех уровнях говорит о необходимости вовлечения участников СВО в систему управления. Но при этом сохраняется барьер, который фактически не позволяет бойцу, находящемуся в зоне выполнения задач, стать кандидатом, например, на выборах главы своего родного муниципалитета. Это противоречит самой логике государственной политики».

Гражданин не должен терять право на участие в выборах только потому, что не может лично принести документы в избирком, согласен вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»): «От лишней бюрократии нужно избавляться и переходить на удаленный формат подачи документов для выдвижения любых кандидатов». А первый зампред комитета Думы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) полагает, что целесообразнее было бы обязать командиров отпускать бойцов, которые хотят зарегистрироваться на выборах: «Для этого и закон никакой не нужен. Министр обороны издал приказ — и все».

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Григорий Лейба; Анар Зейналов, Казань