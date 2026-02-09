Два человека пострадали при атаках ВСУ на Черноземье на выходных

За минувшие выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. По данным Минобороны, по макрорегиону выпустили 53 беспилотника. Большая часть из них — 32 — была уничтожена над Курской областью. Еще 12 дронов сбили над Белгородской областью, которая обычно лидирует по этому показателю, шесть — над Орловской, два и один — над Воронежской и Липецкой соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным местных властей, в результате украинских ударов по Черноземью пострадали два человека — оба в Белгородской области. Мужчина и женщина получили ранения при атаке FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне. Их госпитализировали. Машина повреждена. Всего за выходные в регионе получили разрушения 20 транспортных средств и 11 жилых помещений. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили по области не менее 39 боеприпасов и 75 беспилотников всех типов.

Согласно сводкам губернатора Курской области Александра Хинштейна, за выходные при атаках ВСУ никто не пострадал и не погиб. По региону выпустили как минимум 82 беспилотника. Также установлены 23 сброса взрывных устройств и 54 артиллерийских обстрела. За прошедшие сутки из-за атак ВСУ загорелась крыша поликлиники в слободе Белой Беловского района, сгорел частный дом в деревне Шалимовка Фатежского района, были повреждены два автомобиля — в Рыльском и Железногорском районах. Сутками ранее в селе Дичня Курчатовского района пострадала кровля дачного дома.

В Орловской области в ночь с 6 на 7 февраля из-за падения обломков БПЛА были повреждены автомобиль и хозпостройка. Других разрушений, а также пострадавших нет.

В Воронежской и Липецкой областях подтвердили данные оборонного ведомства. О последствиях атак беспилотников не сообщается.

На прошлых выходных при ударах ВСУ по Черноземью три человека погибли и десять были ранены.

Алина Морозова