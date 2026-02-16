Фридрих Мерц запретил подавать алкоголь на съезде ХДС

Вопреки сложившейся традиции, в первый день съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС) ее участникам не будут подавать ни пиво, ни вино. Как сообщает издание Tagesspiegel, об этом распорядился канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц.

Федеральный съезд ХДС пройдет 20–21 февраля в Штутгарте. По традиции в кулуарах съезда откроются стенды таких крупных компаний, Airbus, Amazon, Deutsche Telekom, Google и др. Обычно на этих стендах участникам съезда подают вино и пиво. Однако в этом году, по информации Tagesspiegel, руководство ХДС попросило именно 20 февраля алкоголь не подавать.

Как указывается в письме руководства партии, «для успешной и эффективной реализации амбициозной программы съезда крайне важно, чтобы делегаты оставались в зале пленарных заседаний до самого конца обсуждения». На съезде обсудят предстоящие выборы руководства партии, запрет соцсетей для детей и подростков, а также ряд других вопросов. В письме отмечается, что по окончании пленарного заседания съезда делегатам снова начнут подавать алкоголь.

Алена Миклашевская