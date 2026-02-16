Школа №39 Невского района Петербурга открылась после карантина из-за норовируса

Школа №39 Невского района Санкт-Петербурга начала работу после противоэпидемических мероприятий, проведенных из-за вспышки норовируса. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.

«Городской поликлиникой №8 проведены обследования более 700 обучающихся школы и сотрудников. По результатам было выявлено 84 ребенка-носителя норовируса, все они находятся на амбулаторном лечении»,— заявили в структуре Смольного.

Образовательное учреждение закрылось на карантин 4 февраля после массового отравления учеников и сотрудников. Образовательную деятельность планировали возобновить 12 февраля, однако позже ограничения продлили для проведения дополнительной дезинфекции системы водоснабжения.

По результатам анализа воды после обработки системы было принято решение о снятии карантина и возобновлении работы школы с 16 февраля.

