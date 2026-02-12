Закрытая на карантин из-за отравлений школа № 39 проведет повторную дезинфекцию

Школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга планировала 12 февраля возобновить образовательную деятельность после проведенных противоэпидемических мероприятий. Карантин в образовательном учреждении все же продлили.

На странице школы в социальной сети «ВКонтакте» накануне появилось предупреждение, что для исключения риска распространения инфекции в здании проведут дополнительную дезинфекцию системы водоснабжения, для анализа возьмут пробу воды. Решение об открытии школы примут по результатам исследования.

Образовательное учреждение закрылось на карантин 4 февраля после массового отравления учеников и сотрудников. По информации на 11 февраля, число отравившихся кишечной инфекцией детей в петербургской школе достигло 72.

Татьяна Титаева