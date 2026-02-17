обновлено 17:07
Чем отличается встреча в Женеве от других переговоров по Украине
В Женеве 17-18 февраля пройдет третий раунд мирных переговоров России, Украины и США. Российскую делегацию на этот раз возглавит Владимир Мединский. Стороны обсудят в том числе энергетическое перемирие и территориальные вопросы. Позиции сторон и особенности предстоящих переговоров — в подборке «Ъ».
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Усиление переговорной группы и вопросы территорий
- Первые два раунда трехсторонних переговоров состоялись в Абу-Даби, а в этот раз — в Женеве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил выбор Швейцарии тем, что «так синхронизировались графики всех трех сторон».
- На предстоящей встрече главой российской делегации вместо начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова назначен помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу России в Стамбуле.
- Делегацию России расширили до 20 человек, сообщил источник ТАСС. В нее вошел в том числе замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
- Как пояснил Кремль, на переговорах в Абу-Даби речь шла о вопросах безопасности, которые обсуждали представители Минобороны, а на этот раз будет «более широкий спектр вопросов», в том числе — «главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального».
- В Женеву также приедет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, чтобы провести переговоры по вопросам экономического взаимодействия.
- Агентство Bloomberg писало о «плане Кирилла Дмитриева», в котором предлагается вернуть Россию к долларовому расчету, в том числе при сделках с российскими энергоносителями. В приведенном плане также есть пункты о сотрудничестве в области ядерной энергетики, совместных предприятиях по добыче нефти и производству СПГ, льготные условия для возвращения американских компаний на российский рынок.
- В Женеве также находится делегация Великобритании. Советник британского премьера по безопасности Джонатан Пауэлл провел встречи со Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом, рассказал источник «РИА Новости». Как уточнило агентство, британская сторона в переговорах не участвует, но хочет получить информацию о ходе обсуждений.
Делегации США и Украины
- От США к переговорам вновь присоединятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
- В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров.
Заявления сторон
- Российская делегация отправляется на переговоры с четкими указаниями действовать в рамках договоренностей, достигнутых на саммите России и США в Анкоридже для устранения первопричин конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В первую очередь на Аляске обсуждалось сохранение за Россией присоединенных за время боевых действий территорий.
- Перед встречей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласится на вывод ВСУ из Донбасса и рассчитывает продлить предложение США о 15-летних гарантиях безопасности до 30 или 50 лет. Проведение президентских выборов на Украине он допустил только при двухмесячном прекращении огня.
- Украина хочет обсудить в Женеве в том числе энергетическое перемирие, говорил Рустем Умеров. Позднее он добавил, что в повестке переговоров безопасность и гуманитарные вопросы.
- Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что число спорных вопросов по мирному урегулированию на Украине сузилось, но продолжается работа над самыми сложными темами.
Подробнее о переговорах в Женеве — в материале «Ъ» «Урегулирование в режиме ожидания».