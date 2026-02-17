Чем отличается встреча в Женеве от других переговоров по Украине

В Женеве 17-18 февраля пройдет третий раунд мирных переговоров России, Украины и США. Российскую делегацию на этот раз возглавит Владимир Мединский. Стороны обсудят в том числе энергетическое перемирие и территориальные вопросы. Позиции сторон и особенности предстоящих переговоров — в подборке «Ъ».

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Усиление переговорной группы и вопросы территорий Первые два раунда трехсторонних переговоров состоялись в Абу-Даби, а в этот раз — в Женеве . Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил выбор Швейцарии тем, что «так синхронизировались графики всех трех сторон».

. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил выбор Швейцарии тем, что «так синхронизировались графики всех трех сторон». На предстоящей встрече главой российской делегации вместо начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова назначен помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавлявший переговорную группу России в Стамбуле.

, возглавлявший переговорную группу России в Стамбуле. Делегацию России расширили до 20 человек, сообщил источник ТАСС. В нее вошел в том числе замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Как пояснил Кремль, на переговорах в Абу-Даби речь шла о вопросах безопасности, которые обсуждали представители Минобороны, а на этот раз будет «более широкий спектр вопросов», в том числе — «главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального».

и всего остального». В Женеву также приедет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев , чтобы провести переговоры по вопросам экономического взаимодействия.

, чтобы провести переговоры по вопросам экономического взаимодействия. Агентство Bloomberg писало о «плане Кирилла Дмитриева», в котором предлагается вернуть Россию к долларовому расчету, в том числе при сделках с российскими энергоносителями. В приведенном плане также есть пункты о сотрудничестве в области ядерной энергетики, совместных предприятиях по добыче нефти и производству СПГ, льготные условия для возвращения американских компаний на российский рынок.

В Женеве также находится делегация Великобритании. Советник британского премьера по безопасности Джонатан Пауэлл провел встречи со Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом, рассказал источник «РИА Новости». Как уточнило агентство, британская сторона в переговорах не участвует, но хочет получить информацию о ходе обсуждений.

Делегации США и Украины От США к переговорам вновь присоединятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер .

и зять Дональда Трампа . В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров.

Заявления сторон Российская делегация отправляется на переговоры с четкими указаниями действовать в рамках договоренностей, достигнутых на саммите России и США в Анкоридже для устранения первопричин конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В первую очередь на Аляске обсуждалось сохранение за Россией присоединенных за время боевых действий территорий.

в Анкоридже для устранения первопричин конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В первую очередь на Аляске обсуждалось сохранение за Россией присоединенных за время боевых действий территорий. Перед встречей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласится на вывод ВСУ из Донбасса и рассчитывает продлить предложение США о 15-летних гарантиях безопасности до 30 или 50 лет. Проведение президентских выборов на Украине он допустил только при двухмесячном прекращении огня.

и рассчитывает продлить предложение США о 15-летних гарантиях безопасности до 30 или 50 лет. Проведение президентских выборов на Украине он допустил только при двухмесячном прекращении огня. Украина хочет обсудить в Женеве в том числе энергетическое перемирие, говорил Рустем Умеров. Позднее он добавил, что в повестке переговоров безопасность и гуманитарные вопросы.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что число спорных вопросов по мирному урегулированию на Украине сузилось, но продолжается работа над самыми сложными темами.

Подробнее о переговорах в Женеве — в материале «Ъ» «Урегулирование в режиме ожидания».

Лусине Баласян