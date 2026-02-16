После пожара в хостеле в Москве возбуждено дело

По факту пожара в хостеле на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила столичная прокуратура. По какой статье ведется расследование, не уточняется. При пожаре пострадали шесть человек, их осматривают медики, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МЧС РФ.

Возгорание произошло сегодня в офисном центре «Прииск», где находятся два хостела. Открытое горение ликвидировано на площади 80 кв. м. Из здания спасли 16 человек. Причина пожара пока не установлена.